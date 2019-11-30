ИА «Ореанда-Новости». Правительство России в четверг одобрило проект, который посвящён биологической безопасности страны.

Об одобрении нового законопроекта сообщается на официальном сайте Правительства России.

Из текста сообщения следует, что законопроект введёт определение и содержание деятельности, которая обеспечивает биологическую безопасность страны. На данный момент этот момент в российском законодательстве упущен. Также законопроект поможет истолковать и сформировать единую правоприменительную практику.

Кроме того в сообщении отмечается, что документ содержит регламент полномочий органов, осуществляющих деятельность по обеспечению биологической безопасности. Также в тексте есть права и обязанности обычных граждан.