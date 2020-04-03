ИА «Ореанда-Новости» . Российский кабмин распорядился на полгода продлить предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг гражданам, у которых их срок истекает с 1 апреля по октябрь текущего года. Соответствующее постановление правительства с подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано в пятницу, 3 апреля, на официальном сайте правовой информации.

Получателями субсидии являются российские семьи, которые тратят на оплату по ЖКУ больше 22 процентов от совокупного дохода. В отдельных субъектах этот уровень меньше - например, в Москве он составляет 10 процентов.

При этом в случае если срок предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг истекает в период с апреля по 1 октября 2020 года, субсидия предоставляется в том же размере на следующие шесть месяцев в беззаявительном порядке.