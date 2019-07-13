ИА «Ореанда-Новости» Правительство России одобрило проект закона об увеличении выплат на детей для семей, в которых среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов, установленных в регионе.

Данные пособия выплачиваются на первого и второго ребёнка в возрасте от 1,5 до 3 лет. Согласно законопроекту начиная с 1 января 2020 года их размер будет приравнен к величине прожиточного минимума в том или ином субъекте Федерации.

Теперь, после одобрения министрами, законопроект будет направлен на рассмотрение депутатами Государственной думы.

В конце июня председатель кабинета министров Дмитрий Медведев пообещал, что размер пособий составит около 10 тысяч рублей в месяц на одного ребёнка.