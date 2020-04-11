ИА «Ореанда-Новости». Как сообщается в Газета.ru, правительство РФ выкупило 50% обыкновенных акций ПАО «Сбербанк» у Центробанка.

Сумма сделки составила 2,239 триллиона рублей более, чем за 11,2 млрд акций. Оставшуюся в ЦБ РФ единственную акцию передадут в Правительство до 6 мая этого года.

Ранее выкуп доли ЦБ РФ вошёл в законопроект, разработанный Министерством финансов вместе с самим Центробанком.