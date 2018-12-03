ИА «Ореанда-Новости»Минпромторг разработал проект, концепция которого предполагает усиление контроля над системой маркировки товаров.

Проект разработан по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

По данным газеты «Ведомости», окончательное решение по проекту приняли 30 ноября, на совещании у куратора проекта, вице-премьера Максима Акимова.

Премьер поручил решить вопрос о необходимости маркировки системы статусом государственной информационной системы и необходимо ли разделять маркировки товаров и оператора данных. От последней задачи отказались в процессе обсуждения, единым оператором будет Центр развития перспективных технологий, Дмитрий Медведев принял это решение в 2017 году.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) на 50% принадлежит USM Holdings бизнесмена Алишера Усманова, на 25% — гокорпорации "Ростех". Еще на четверть — управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому.

Таким образом, новая система маркировки получит статус государственной информационной системы, а также кабинет министров будет устанавливать правила, по которым и будет работать эта система (ГИС). По согласованию с кабмином, ЦРПТ сможет вносить изменения.

Планируется, что к 2024 году в России маркировка появится на всех отраслях промышленности. Сейчас же для выбора товаров для маркировки станов используются такие критерии, как размер рынка, стоимость товаров, товарооборот и доля импорта мелкого бизнеса, а также экспертные оценки затрат на ведение новых условий маркировки.

Также с 16 ноября в России может быть введена обязательная маркировка товаров, обработанных с помощью радиационных технологий, таких как ионизирующее излучение, которое используется для обработки и дезинфекции пищевых продуктов, а также для того, чтобы продлить срок хранения без использования консервантов.

С 2016 года в России начали маркировать меховые изделия. Планируется, что уже со следующего 2019 года обязательно будут маркироваться одежда, обувь и табак. Также обязательной станет маркировка черной икры. Кроме того, планируется ввести специальную маркировку для сигарет и лекарственных препаратов.