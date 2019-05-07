07.05.2019, 21:07
Правительство Великобритании поздравило Маркл с рождением сына
ИА "Ореанда-Новости" У принца Гарри и его супруги, бывшей актрисы и модели Меган Маркл 6 мая родился сын. В связи с этим правительство Великобритании поздравило новоиспеченных родителей с этим радостным событием.
Премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй уже поздравила принца Гарри и Меган в своём аккаунте в Твиттере. Она пожелала им "всего хорошего в это счастливое время". Лидер оппозиционной партии лейбористов Джереми Корбин также в своём поздравлении в Твиттере надеется, что принц Гарри и Маркл чувствуют себя хорошо.
Герцог и герцогиня Сассекские уже начали получать поздравления с рождением наследника от многих известных политиков Британии и Америки.
Премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй уже поздравила принца Гарри и Меган в своём аккаунте в Твиттере. Она пожелала им "всего хорошего в это счастливое время". Лидер оппозиционной партии лейбористов Джереми Корбин также в своём поздравлении в Твиттере надеется, что принц Гарри и Маркл чувствуют себя хорошо.
Герцог и герцогиня Сассекские уже начали получать поздравления с рождением наследника от многих известных политиков Британии и Америки.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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