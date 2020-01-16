16.01.2020, 16:25
Правительству предложили новую налоговую политику
ИА «Ореанда-Новости». Российскому правительству была предложена новая налоговая политика от декана экономического факультета МГУ Александра Аузана. Изменения были озвучены на Гайдаровском форуме в ходе дискуссии «Доверие как фактор и инструмент экономического развития».
По мнению Александра Аузана, основное изменение должно коснуться НДФЛ. Данный налог надо перераспределить с федерального уровня на муниципальный. Декан МГУ также предложил уменьшить налоговую нагрузку на россиян, которая сейчас составляет 50% от совокупного дохода. По его мнению, если не увеличить реальные доходы населения России, то экономика страны продолжит падать.
Стоит отметить, что по мнению Михаила Мишустина, введение новых налогов для людей пока будет неэффективно, так как большинство россиян находятся в экономической кризисе.
По мнению Александра Аузана, основное изменение должно коснуться НДФЛ. Данный налог надо перераспределить с федерального уровня на муниципальный. Декан МГУ также предложил уменьшить налоговую нагрузку на россиян, которая сейчас составляет 50% от совокупного дохода. По его мнению, если не увеличить реальные доходы населения России, то экономика страны продолжит падать.
Стоит отметить, что по мнению Михаила Мишустина, введение новых налогов для людей пока будет неэффективно, так как большинство россиян находятся в экономической кризисе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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