Изменения были озвучены на Гайдаровском форуме в ходе дискуссии «Доверие как фактор и инструмент экономического развития».Данный налог надо перераспределить с федерального уровня на муниципальный. Декан МГУ также предложил уменьшить налоговую нагрузку на россиян, которая сейчас составляет 50% от совокупного дохода.Стоит отметить, что по мнению Михаила Мишустина, введение новых налогов для людей пока будет неэффективно, так как большинство россиян находятся в экономической кризисе.