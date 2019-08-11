Правление "Роснефти" получило большие премии
Во втором квартале текущего года общая сумма выплаченных премий для членов правления «Роснефти» составила свыше полутора миллиардов рублей – 1 миллиард 694 миллиона. За первые три месяца 2019 года они получили в два с половиной раза меньше. Исходя из информации ежеквартального отчёта компании за этот год и сопоставив его с аналогичным периодом 2018 года, можно сделать вывод о том, что общий объём премий снизился на 0,2 процента. Во втором квартале прошлого года руководство одной из ключевой компании в нефтегазовой области России получило на три миллиона больше.
Отчёт свидетельствует также о том, что размер заработной платы и размер премиального вознаграждения довольно сильно разнятся. Так на заработную плату членам правления «Роснефти» ушло свыше четырёхсот миллионов рублей, тогда как на премии – около полутора миллиарда рублей. Отдельной строкой в бюджете компании значатся компенсация за деятельность, связанную с работой в управленческой структуре компании – около шестидесяти миллионов рублей, и командировочные или иные расходы – четыреста пятьдесят миллионов рублей.
Стоит уточнить, что всего в совете управления предприятия «Роснефть» числится одиннадцать человек. В это число входит и председатель правления, один из богатейших людей страны, 58-летний Игорь Сечин. Свыше двухсот миллионов рублей (215 миллионов) потратила компания на одного члена правления в течение первого полугодия текущего года.
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