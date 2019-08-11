О больших премиях стало известно благодаря опубликованным финансовым отчётам компании за второй квартал 2019 года.

Во втором квартале текущего года общая сумма выплаченных премий для членов правления «Роснефти» составила свыше полутора миллиардов рублей – 1 миллиард 694 миллиона. За первые три месяца 2019 года они получили в два с половиной раза меньше. Исходя из информации ежеквартального отчёта компании за этот год и сопоставив его с аналогичным периодом 2018 года, можно сделать вывод о том, что общий объём премий снизился на 0,2 процента. Во втором квартале прошлого года руководство одной из ключевой компании в нефтегазовой области России получило на три миллиона больше.

Отчёт свидетельствует также о том, что размер заработной платы и размер премиального вознаграждения довольно сильно разнятся. Так на заработную плату членам правления «Роснефти» ушло свыше четырёхсот миллионов рублей, тогда как на премии – около полутора миллиарда рублей. Отдельной строкой в бюджете компании значатся компенсация за деятельность, связанную с работой в управленческой структуре компании – около шестидесяти миллионов рублей, и командировочные или иные расходы – четыреста пятьдесят миллионов рублей.

Стоит уточнить, что всего в совете управления предприятия «Роснефть» числится одиннадцать человек. В это число входит и председатель правления, один из богатейших людей страны, 58-летний Игорь Сечин. Свыше двухсот миллионов рублей (215 миллионов) потратила компания на одного члена правления в течение первого полугодия текущего года.