11.06.2019, 20:56
Правозащитника Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей
ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве наложил максимальный административный штраф на правозащитника Льва Пономарева.
Отмечается, что главу движения «За права человека» признали виновным в повторном нарушении при организации публичного мероприятия.
Речь идёт об акции, которая прошла на Лубянке в Москве 13 мая в поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия". Тогда столичные власти её не согласовали.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии