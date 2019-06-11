ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве наложил максимальный административный штраф на правозащитника Льва Пономарева.



Отмечается, что главу движения «За права человека» признали виновным в повторном нарушении при организации публичного мероприятия.



Речь идёт об акции, которая прошла на Лубянке в Москве 13 мая в поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия". Тогда столичные власти её не согласовали.