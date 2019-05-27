ИА «Ореанда-Новости» Министерство обороны России подготовило проект изменений в закон «О воинской обязанности и военной службе», в соответствии с которыми предлагается проводить контрольное медицинское освидетельствование, чтобы определять правильность предоставления отсрочки или освобождения от службы в армии по призыву, а временно негодных по состоянию здоровья отправлять на лечение.

Предполагается, что правильность отсрочек и освобождений от призыва будет осуществляться «путём изучения личных дел и медицинских документов указанных граждан, а также очного контрольного медицинского освидетельствования».

Оборонное ведомство также выступило с инициативой непосредственно перед отправкой новобранцев на службу проводить их медицинский осмотр «в целях выявления состояний и заболеваний, препятствующих прохождению военной службы по состоянию здоровья».

В случае если призывник признан медицинсой комиссией временно негодным в связи с заболеванием, по новому закону его можно отправить на лечение.

Помимо этого предложено, чтобы главы администраций субъектов Федерации утверждали списки организаций, которые вправе проводить медицинское обследование молодых людей, подлежащих призыву в армию.