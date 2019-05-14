ИА «Ореанда-Новости» Глава комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внёс на рассмотрение депутатов нижней палаты парламента законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2022 года.

Пресс-служба парламентария сообщила, что помимо «восстановления» «дачной амнистии» до 1 марта 2022 года предлагается «расширить её действие».

Ранее Крашенинников заявил журналистам, что считает данные меры необходимыми. По мнению депутата, следует восстановить действовавшую до 4 августа 2018 года (до вступления в силу соответствующих изменений) упрощённую процедуру оформления прав, в том числе в отношении жилых домов, строений и садовых домов, построенных на земельных участках. В отношении же недостроенных жилых и садовых домов, строительство которых началось до указанной даты 2018 года, проект закона предусматривает бессрочную возможность применения упрощённой уведомительной процедуры.