ИА «Ореанда-Новости» Депутат Государственной думы России Виталий Милонов внёс предложение о сокращении продолжительности рабочей недели в зимнее время. «Я… предлагаю, например, сократить рабочую неделю в зимнее время, в тёмное время, чтобы на час меньше люди работали», – сказал парламентарий, сославшись на депрессию у работников и снижение производительности труда. Милонов призвал обсудить данный вопрос со специалистами.

Заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев заявил, что он не поддерживает инициативу, отметив при этом, что все изменения трудового законодательства должны быть сбалансированными. Чиновник также указал на то, что «сбалансированный характер определяет трёхсторонняя комиссия, куда входят правительство, профсоюзы и работодатели».

Заведующий отделением сомнологии Федерального научно-клинического центра оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства Александр Мельников, в свою очередь, сказал, что сокращение рабочего дня полезно «во всех смыслах» и в любое время года, однако связь работоспособности с освещённостью «не настолько принципиальна, чтобы существенно менять график работы и отдыха».