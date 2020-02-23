ИА «Ореанда-Новости». Вячеслав Володин, председатель Госдумы, поздравил россиян с 23 февраля. Политик заявил, что в РФ уважительно относятся к людям, вставшим на защиту мирной жизни страны. 

Российским парламентарием было сказано, что Россия гордится офицерами и солдатами, чьи сила духа, верность присяге и мужество способствуют укреплению отечественного флота и армии. 

Вячеслав Володин в своём поздравлении к Дню Защитника Отечества пожелал россиянам успехов, здоровья и благополучия.