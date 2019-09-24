ИА «Ореанда-Новости» Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев сообщил, что он ознакомился с видеозаписью задержания актёра Павла Устинова во время акции протеста 3 августа в Москве.

«…Непонятно, сотрудники уполномочены на задержание или нет», – резюмировал глава высшей судебной инстанции на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Лебедев указал на то, что из записи неясно, «был ли приказ о том, чтобы задерживали именно этого человека эти люди, и если был, то кто его отдавал». Юрист согласился с мнением о том, что все эти вопросы требуют изучения. Отвечая на вопрос о том, почему видеозапись не изучил судья первой инстанции, Лебедев заявил, что сможет ответить на него лишь после вступления приговора в законную силу.

Устинов был задержан в день, когда в столице проходила акция протеста. Его обвинили в том, что при операции сотрудник Росгвардии получил вывих плеча. Тверской суд города Москвы приговорил актёра к лишению свободы на срок 3,5 года, так и не ознакомившись с представленными защитой видеоматериалами.