ИА «Ореанда-Новости». Представитель Елены Батуриной прокомментировал её объявление в розыск.

Представитель президента компании Inteco Management отреагировал на объявление бизнес-леди в розыск. Он заявил, что эти действия можно назвать «грязной пиар-кампанией». Комментарий Геннадия Теребкова об уголовном деле о клевете передают РИА Новости.

По словам Теребкова, за этим делом стоят структуры инвестиционной компании А1. Он также заявил, что уголовное преследование является «грязной пиар-кампанией». Это вызывает призрение к ним.

Также он отметил, что решение суда о розыске Батуриной является незаконным, поэтому оно будет обжаловано. Представитель предпринимательницы пообещал проверку мировой судье, которая вынесла данное постановление.