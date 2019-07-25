ИА «Ореанда-Новости» Официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной сообщил, что в рамках так называемого третьего дела ЮКОСа расследуются обстоятельства хищения акций компании при приватизации и легализации похищенного имущества и полученных от его продажи средств.

«Третье дело» заведено в отношении бывших собственников, руководителей и прочих сотрудников компании ЮКОС в связи с хищениями нефти. Дело против Михаила Ходорковского и других лиц в отношении легализации похищенных у России в период 1995–2003 годов акций ЮКОСа и средств предприятия на сумму более 6 миллиардов долларов объединено с «третьим делом».

В 2003 году Ходорковский был арестован по обвинению в хищениях и неуплате налогов. В 2005 году он был признан виновным в мошенничестве, уклонении от налогообложения и в совершении других преступлений и получил тюремный срок. В конце 2013 года олигарх был освобождён в соответствии с указом президента России Владимира Путина о помиловании.

После этого Ходорковский стал жить в Швейцарии. В декабре 2015 года он был заочно обвинён в организации убийства мэра Нефтеюганска. Подозреваемый был объявлен в международный розыск, однако Интерпол не признал соответствующий запрос российской стороны, найдя в нём политическую подоплёку.