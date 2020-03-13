ИА «Ореанда-Новости» . Глава пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков рассказал об отношении президента к формированию в стране культа его личности. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

Официальный представитель Кремля заявил, что Владимир Путин крайне негативно относится на такой ситуации.

«Ему это определенно не нравится, и он не согласен с наличием в государстве подобного культа», - отметил Песков. В начале текущего года пресс-секретарь уже говорил об отрицательном отношении Путина к культу личности действующего президента в Чечне, заметив, однако, что «в Чеченской республике ситуация нетипичная».

Следует отметить, что опрос о возможности существования в России культа личности Владимира Путина провёл аналитический центр «Левада».