Её слова размещены на портале МИД.Представитель МИД РФ сказала, что Крыму удалось избежать политических потрясений и потрясений в социальной сфере, которые прослеживались на Украине. Также ею было заявлено, что Крым благодаря тому, что вошёл в состав РФ, не пострадал от украинских национал-радикалов.Также она указала на то, что в Крыму идёт развитие энергетики, науки, судостроения, культуры. Кроме того, Захарова заявила о том, что предпринимаются шаги, направленные на улучшение инфраструктуры Крымского полуострова.