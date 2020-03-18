18.03.2020, 12:46
Представитель МИД России рассказала об успехах Крыма в составе РФ
ИА «Ореанда-Новости». Мария Захарова, работающая в МИД России, заявила об успехах Крыма в составе РФ вместо потрясений, которые переживает Украина. Её слова размещены на портале МИД.
Представитель МИД РФ сказала, что Крыму удалось избежать политических потрясений и потрясений в социальной сфере, которые прослеживались на Украине. Также ею было заявлено, что Крым благодаря тому, что вошёл в состав РФ, не пострадал от украинских национал-радикалов.
Российский дипломат заявила, что Крыму удалось не стать полигоном для маневров войск НАТО.
Также она указала на то, что в Крыму идёт развитие энергетики, науки, судостроения, культуры. Кроме того, Захарова заявила о том, что предпринимаются шаги, направленные на улучшение инфраструктуры Крымского полуострова.
Представитель МИД РФ сказала, что Крыму удалось избежать политических потрясений и потрясений в социальной сфере, которые прослеживались на Украине. Также ею было заявлено, что Крым благодаря тому, что вошёл в состав РФ, не пострадал от украинских национал-радикалов.
Российский дипломат заявила, что Крыму удалось не стать полигоном для маневров войск НАТО.
Также она указала на то, что в Крыму идёт развитие энергетики, науки, судостроения, культуры. Кроме того, Захарова заявила о том, что предпринимаются шаги, направленные на улучшение инфраструктуры Крымского полуострова.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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