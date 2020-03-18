ИА «Ореанда-Новости». Мария Захарова, работающая в МИД России, заявила об успехах Крыма в составе РФ вместо потрясений, которые переживает Украина. Её слова размещены на портале МИД. 

Представитель МИД РФ сказала, что Крыму удалось избежать политических потрясений и потрясений в социальной сфере, которые прослеживались на Украине. Также ею было заявлено, что Крым благодаря тому, что вошёл в состав РФ, не пострадал от украинских национал-радикалов. 

Российский дипломат заявила, что Крыму удалось не стать полигоном для маневров войск НАТО. 

Также она указала на то, что в Крыму идёт развитие энергетики, науки, судостроения, культуры. Кроме того, Захарова заявила о том, что предпринимаются шаги, направленные на улучшение инфраструктуры Крымского полуострова.