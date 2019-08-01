ИА «Ореанда-Новости» Вадим Покровский, глава научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, сообщил журналистам, что в России трижды не состоялась государственная закупка препарата ламивудин, который используется при лечении больных ВИЧ.

Специалист рассказал, что министерство здравоохранения снижало цену, которую оно готово было бы заплатить за данное лекарство, чтобы обеспечить лечение как можно большего количества пациентов, но фармацевтические предприятия отказались от участия в аукционах на невыгодных для них условиях.

В то же время Покровский уверен, что возникшие трудности имеют скорее технический характер. Учёный высказал надежду, что данная проблема будет успешно решена тем или иным образом.