По словам Смирнова, геометрия и география - предметы, хоть и хорошие, но не главные. Он заявил, что главное заключается в том, чтобы мальчики вырастали отцами, а девочки - матерями. Он напомнил, что 100 лет тому назад в российских семьях было по восемь детей.Протоиереем сказано о противоположности западной ментальности и ментальности восточной греко-католической церкви. По словам протоиерея, священники должны делать так, чтобы русский мальчик становился отцом большого семейства и воином.