24.11.2019, 09:40
Представитель РПЦ просит обучать школьников защите страны и ценностям семьи
ИА «Ореанда-Новости» В материале "Интерфакс" сообщается, что протоиереем Димитрием Смирновым было заявлено, что в школах России не решают главную задачу, которая заключается в том, чтобы подготавливать детей к жизни.
По словам Смирнова, геометрия и география - предметы, хоть и хорошие, но не главные. Он заявил, что главное заключается в том, чтобы мальчики вырастали отцами, а девочки - матерями. Он напомнил, что 100 лет тому назад в российских семьях было по восемь детей.
Протоиереем сказано о противоположности западной ментальности и ментальности восточной греко-католической церкви. По словам протоиерея, священники должны делать так, чтобы русский мальчик становился отцом большого семейства и воином.
По словам Смирнова, геометрия и география - предметы, хоть и хорошие, но не главные. Он заявил, что главное заключается в том, чтобы мальчики вырастали отцами, а девочки - матерями. Он напомнил, что 100 лет тому назад в российских семьях было по восемь детей.
Протоиереем сказано о противоположности западной ментальности и ментальности восточной греко-католической церкви. По словам протоиерея, священники должны делать так, чтобы русский мальчик становился отцом большого семейства и воином.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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