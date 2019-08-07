ИА «Ореанда-Новости» Заместитель начальника Скотленд-Ярда Нил Басу опубликовал в газете The Guardian комментарий в отношении дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Офицер сообщил, что у британской полиции нет необходимых доказательств для того, чтобы предъявить российским властям обвинение в причастности к покушению в Солсбери весной 2018 года.

«Мы полицейские, так что нам необходимо работать с доказательствами. Было множество гипотез по поводу того, кто несёт ответственность, кто отдавал приказы, – всё это основывалось на оценках экспертов по России. Мне нужно иметь доказательства», – заявил Басу.

Басу сказал, что расследование по делу продолжается.