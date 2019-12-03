ИА «Ореанда-Новости»Предустановка российского ПО не должна повлиять на стоимость гаджетов, сообщил глава Минпромторга Денис Мануров.

Если российские власти полностью продумают процесс предустановки российского софта и правильно его введут, то стоимость любых электронных вычислительных машин не должна поменяться. 

Стоит отметить, что закон об установке российского софта по ЭВМ был подписан вчера, 2 декабря, действующим президентов России. Правительство необходимо в течение 6 месяцев сформировать список обязательно установленных программ на гаджетах и перечень ЭВМ, на которых должна быть проведена предустановка.