Если российские власти полностью продумают процесс предустановки российского софта и правильно его введут, то стоимость любых электронных вычислительных машин не должна поменяться.Правительство необходимо в течение 6 месяцев сформировать список обязательно установленных программ на гаджетах и перечень ЭВМ, на которых должна быть проведена предустановка.