03.12.2019, 09:09
Предустановка российского ПО не должна повлиять на стоимость гаджетов
ИА «Ореанда-Новости». Предустановка российского ПО не должна повлиять на стоимость гаджетов, сообщил глава Минпромторга Денис Мануров.
Если российские власти полностью продумают процесс предустановки российского софта и правильно его введут, то стоимость любых электронных вычислительных машин не должна поменяться.
Стоит отметить, что закон об установке российского софта по ЭВМ был подписан вчера, 2 декабря, действующим президентов России. Правительство необходимо в течение 6 месяцев сформировать список обязательно установленных программ на гаджетах и перечень ЭВМ, на которых должна быть проведена предустановка.
Если российские власти полностью продумают процесс предустановки российского софта и правильно его введут, то стоимость любых электронных вычислительных машин не должна поменяться.
Стоит отметить, что закон об установке российского софта по ЭВМ был подписан вчера, 2 декабря, действующим президентов России. Правительство необходимо в течение 6 месяцев сформировать список обязательно установленных программ на гаджетах и перечень ЭВМ, на которых должна быть проведена предустановка.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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