ИА «Ореанда-Новости» . Российский председатель правительства Михаил Мишустин поручил представителям Министерства экономического развития подготовить проект законодательного акта о введении в государстве моратория на банкротство. Как сообщается на официальном сайте кабинета министров, проект должен быть подготовлен к 1 апреля текущего года.

Премьер-министр также поручил быстрее согласовать и внести в российское правительство законопроект, который будет регулировать процедуру реструктуризации долгов юридических лиц. До тех пор, пока проекты законов не подготовлены, Мишустин посоветовал органам государственной власти не инициировать процесс банкротства организаций, которые имеют долги перед региональным бюджетом или банками.

Председатель Правительства РФ также поручил обеспечить доработку к чтению закона, который внесёт изменения в федеральный нормативно-правовой акт о банкротстве в части внесудебного оформления несостоятельности россиян. Закон призвал упростить бесплатную процедуру регулирования долгов граждан с низкими доходами или тяжёлым имущественным положением.