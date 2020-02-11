ИА «Ореанда-Новости» . Михаил Мишустин подписал документ, которые снимает запрет на выращивание конопли и опийного снотворного мака. Постановление председателя правительства было опубликовано на официальном портале с законодательными актами.

Согласно документу, данные растения, содержащие наркотические вещества, после культивации можно использовать для медицинских и промышленных целей, а также в ветеринарии. Постановление также узаконило требования по максимально разрешённой доле наркотических средств в конопле и маке. В промышленности запретили сеять семена конопли, культивируемые более четырёх раз, а также семена опийного мака со второй репродукции.

По сообщению «Интерфакса», данные растения смогут выращивать только юридические лица.