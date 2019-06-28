ИА «Ореанда-Новости» Официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила, что сотрудники полиции пресекли деятельность крупной финансовой пирамиды. Мошенническая схема применялась в период 2016–2019 годов. За это время жертвами стали более 2 тысяч вкладчиков. По предварительной оценке сумма причинённого ущерба составляет более миллиарда рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Задержаны два подозреваемых в организации аферы и глава ярославского подразделения фирмы.

Главный офис предприятия располагался в Ивановской области, филиалы находились в Ярославской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Московской областях. Преступники привлекали средства физических лиц, выступая от имени иностранной инвестиционной компании. Вкладчикам обещали выплачивать очень большие дивиденды – до 36 % годовых. Бенефициаром выступала организация, зарегистрированная в одном из офшоров Южной Америки. Вкладчикам частично выплачивали проценты за счёт поступлений от новых клиентов, остальные деньги выводились за рубеж либо инвестировались в подконтрольный бизнес в Рязанской области.