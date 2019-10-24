Ярмыш хочет также привлечь и супруга Симоньян, режиссёра Тиграна Кеосаяна. Сценарий к картине писала Симоньян, а снимал кино Кеосаян. Фильм собрал в прокате 70 миллионов рублей при этом из бюджета на него было выделено сто миллионов рублей.Ярмыш заявила, что с авторов картины нужно потребовать компенсацию. Пресс-секретарь оппозиционера отметила, что в её случае иск будет политическим жестом.