ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарём российского президента Дмитрием Песковым был переадресован к МИД РФ вопрос о том, что именно в среду доставит в США российский самолёт с медицинской помощью, рассказывает РИА Новости. 

Раннее Песков проинформировал о том, что руководству США Россия предложила помощь в виде средств защиты и медицинской техники

Песков заявил представителям СМИ, что не располагает точным списком того, что находится в самолёте с медицинской помощью. Он посоветовал спросить в МИД о том, что находится на борту самолёта с медицинской помощью для США. 