, рассказывает РИА Новости.Раннее Песков проинформировал о том, чтоПесков заявил представителям СМИ, что не располагает точным списком того, что находится в самолёте с медицинской помощью. Он посоветовал спросить в МИД о том, что находится на борту самолёта с медицинской помощью для США.