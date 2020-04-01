01.04.2020, 13:55
Пресс-секретарь Путина вопрос о медпомощи США переадресовал к МИД
ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарём российского президента Дмитрием Песковым был переадресован к МИД РФ вопрос о том, что именно в среду доставит в США российский самолёт с медицинской помощью, рассказывает РИА Новости.
Раннее Песков проинформировал о том, что руководству США Россия предложила помощь в виде средств защиты и медицинской техники.
Песков заявил представителям СМИ, что не располагает точным списком того, что находится в самолёте с медицинской помощью. Он посоветовал спросить в МИД о том, что находится на борту самолёта с медицинской помощью для США.
Раннее Песков проинформировал о том, что руководству США Россия предложила помощь в виде средств защиты и медицинской техники.
Песков заявил представителям СМИ, что не располагает точным списком того, что находится в самолёте с медицинской помощью. Он посоветовал спросить в МИД о том, что находится на борту самолёта с медицинской помощью для США.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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