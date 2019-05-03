ИА «Ореанда-Новости». Ценностей более, чем на восемь миллионов рублей, вынесли из квартиры пожилой жительницы Москвы, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Кража произошла в четверг, 2 мая, в доме по улице Средняя Первомайская. По информации источника, преступников было двое – мужчины отжали пластиковое окно, забрались в чужую квартиру и с помощью отвёртки угрожали хозяйке. Злоумышленники связали пенсионерку скотчем и заперли в ванной, сами в это время вскрыли металлический сейф и украли имеющиеся там сбережения.

Отмечается, что деньги принадлежали сыну женщины. Всего было украдено 35 тысяч долларов и 950 тысяч рублей, а также ювелирные изделия и часы. В полиции принесённый ущерб оценили в сумму более восьми млн рублей. Правоохранителями возбуждено уголовное дело о разбое.