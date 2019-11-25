По словам Лукашенко, он говорил Ельцину, что Калининград - это область, за которую отвечала и отвечает Белоруссия, поэтому президент Белоруссии называет калининградцев "нашими". Лукашенко также заявил, что то же, что он говорил Ельцину, он говорит и Владимиру Путину. Такое высказывание президент Белоруссии сделал во время разговора с губернатором Калиниградской области Антоном Алихановым.Лукашенко пояснил, что во времена СССР возникали разговоры о присоединении к Белоруссии Калининградской области. Также он сказал, что употребляет выражение "наша Россия". По его словам, белорусы к россиянам подходят с такой позицией, несмотря на то, что в России на это кто-то обижается.