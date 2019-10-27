Мигель Диас-Канель Бермудес приехал в Северную столицу государства.

По словам представителя комитета по внешним связям города Санкт-Петербурга, лидер кубинского народа прибыл в страну в составе официальной делегации. На встречу кубинского президента были направлены председатель городского комитета по внешним связям Евгений Григорьев и посол Республики Куба в Российской Федерации Херардо Пеньяльвер Порталь. В комитете также отметили, что сегодня днём Мигель Диас-Канель Бермудес принял участие в торжественном мероприятии возложения цветов, которое состоялась на территории Пискарёвского мемориального кладбища.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы администрации города Санкт-Петербурга, завтра 28 октября президент островного государства встретится с городским губернатором Александром Бегловым. Мигелю Диас-Канель Бермудесу и градоначальнику Петербурга предстоит обговорить вопросы дальнейшего развития, направленного на сотрудничество обоих государств.

Напомним, что парламентарии Республики Куба избрали нового президента государства в текущем месяце. Избрание состоялось в ходе проведения внеочередного заседания парламента в кубинской столице. Ранее Мигель Диас-Канель Бермудес занимал должность председателя Государственного совета Республики Куба. Сам пост президента страны ввели на Кубе относительно недавно – в феврале текущего года результаты конституционального референдума показали, что необходимость в этом государственном посту на Кубе есть.