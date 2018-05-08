08.05.2018, 20:33
Президент призвал отвязать экономику России от доллара
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российский Президент Владимир Путин считает, что экономику России необходимо отвязать от текущего курса американского доллара. Об этом он заявил, выступая в Государственной думе, представляя новое правительство РФ.
"По поводу того, чтобы оторвать российскую экономику от доллара. Я в принципе согласен. Ведь это не просто отрыв от доллара, речь идёт о необходимости повышения нашего экономического суверенитета", - сказал он.
В своей речи он также подчеркнул, что российское руководство вело себя "наивно", надеясь на "соблюдение заявленных принципов в области мировой торговле".
Он связывает ограничения с политическими соображениями "которые называют санкциями". Только это, по его словам, может объяснить ограничения, накладываемые на металлургические компании, принадлежащие россиянам.
Он добавил, что в сложившейся ситуации требуются нелинейные решения. "Нефть торгуется в долларах на бирже. Конечно, мы думаем, что нужно сделать для того, чтобы освободить себя от этого бремени", - сказал российский лидер. По его словам, "партнёры помогают [России], вводя все эти незаконные ограничения, нарушая принципы мировой торговли, потому что весь мир видит, что монополия доллара ненадёжна, она опасна для многих".
В апреле Москва потребовала провести в рамках ВТО консультации с Вашингтоном по поводу введённых им пошлин на сталь и алюминий. Российские власти указали, что США нарушили правила ВТО и не предоставили до введения пошлин соответствующего уведомления.
"По поводу того, чтобы оторвать российскую экономику от доллара. Я в принципе согласен. Ведь это не просто отрыв от доллара, речь идёт о необходимости повышения нашего экономического суверенитета", - сказал он.
В своей речи он также подчеркнул, что российское руководство вело себя "наивно", надеясь на "соблюдение заявленных принципов в области мировой торговле".
Он связывает ограничения с политическими соображениями "которые называют санкциями". Только это, по его словам, может объяснить ограничения, накладываемые на металлургические компании, принадлежащие россиянам.
Он добавил, что в сложившейся ситуации требуются нелинейные решения. "Нефть торгуется в долларах на бирже. Конечно, мы думаем, что нужно сделать для того, чтобы освободить себя от этого бремени", - сказал российский лидер. По его словам, "партнёры помогают [России], вводя все эти незаконные ограничения, нарушая принципы мировой торговли, потому что весь мир видит, что монополия доллара ненадёжна, она опасна для многих".
В апреле Москва потребовала провести в рамках ВТО консультации с Вашингтоном по поводу введённых им пошлин на сталь и алюминий. Российские власти указали, что США нарушили правила ВТО и не предоставили до введения пошлин соответствующего уведомления.
Источник: Ореанда-Новости
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