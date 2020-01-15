15.01.2020, 13:24
Президент России не согласился менять Конституцию
ИА «Ореанда-Новости». Президентом России Владимиром Путиным во время послания Федеральному посланию было сказано, что необходимости в том, чтобы принимать новую Конституцию, нет.
Владимиром Путиным было подчеркнуто, что не исчерпан потенциал Конституции 1993 года.
При этом лидер России сказал, что целесообразно внести в Конституцию некоторые изменения. Так, по словам Путина, необходимо на уровне Конституции запретить "критически важные должности" занимать людям, имеющим гражданство других государств или ВНЖ. Речь идет о судьях, министрах, руководителях российских субъектов, председателе правительства.
Также президент России заявил, что считает необходимым закрепление в Констутуции того, что МРОТ не должен быть меньше минимального прожиточного минимума.
Владимиром Путиным было подчеркнуто, что не исчерпан потенциал Конституции 1993 года.
При этом лидер России сказал, что целесообразно внести в Конституцию некоторые изменения. Так, по словам Путина, необходимо на уровне Конституции запретить "критически важные должности" занимать людям, имеющим гражданство других государств или ВНЖ. Речь идет о судьях, министрах, руководителях российских субъектов, председателе правительства.
Также президент России заявил, что считает необходимым закрепление в Констутуции того, что МРОТ не должен быть меньше минимального прожиточного минимума.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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