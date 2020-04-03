ИА «Ореанда-Новости» . Россия допускает сокращение добычи нефти в объёме около десяти миллионов баррелей в сутки, сказал президент Владимир Путин 3 апреля, в пятнице .

Однако глава государства подчеркнул, что это должно происходить на основании партнёрских взаимоотношений.

«Полагаю, что когда говорю о партнерском взаимодействии, то все, в том числе и наши партнёры, понимают, что речь может идти о сокращении от того уровня добычи, который сложился до начала кризиса, то есть речь идёт об уровне добычи первого квартала текущего года», — добавил российский лидер.

Ранее стало известно, что 6 апреля состоится видеоконференция представителей ОПЕК+, на которой альянс обсудит возможность сокращения добычи нефти совокупно на десять миллионов баррелей в сутки.