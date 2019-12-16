16.12.2019, 14:24
Президент России отметил укрепление позиций РФ на мировом рынке вооружений
ИА «Ореанда-Новости» Несмотря на рост недобросовестной конкуренции и санкционного давления, на глобальном рынке вооружений российские позиции укрепляются. Об этом сказал 16 декабря российский лидер Владимир Путин.
Российским президентом было проведено заседание комиссии по вопросам военного и технического сотрудничества России с другими государствами. Участниками заседания были обсуждены перспективные направления с основными партнёрами в сфере ВТС и итоги работы в нынешнем году. На сайте Кремля в понедельник была размещена стенограмма выступления главы государства.
Владимир Путин на заседании отметил, что в продвижении экспорта большой вклад вносят международные выставочные мероприятия.
Российским президентом было проведено заседание комиссии по вопросам военного и технического сотрудничества России с другими государствами. Участниками заседания были обсуждены перспективные направления с основными партнёрами в сфере ВТС и итоги работы в нынешнем году. На сайте Кремля в понедельник была размещена стенограмма выступления главы государства.
Владимир Путин на заседании отметил, что в продвижении экспорта большой вклад вносят международные выставочные мероприятия.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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