22.12.2019, 11:51
Президент России поздравил Лео Бокерию в день его 80-летия
ИА «Ореанда-Новости» С 80-летним юбилеем академика РАН Лео Бокерию поздравил глава российского государства Владимир Путин. Телеграмма с поздравлениями Лео Бокерии размещена на сайте Кремля.
Владимир Путин в своём поздравительном заявлении сказал о том, что Лео Бокерия воспитал не одно поколение талантливых врачей, внес уникальный вклад в развитие российского здравоохранения и отечественной школы кардиологии, посвятил свою жизнь благородной и важной цели.
Президент России добавил, что Лео Бокерии за душевное тепло, внимательное отношение и высококвалифицированную помощь благодарны тысячи пациентов. Путин поблагодарил Бокерию за активное участие в реализации социально значимых и востребованных проектов, а также за плодотворную общественную деятельность.
Путин пожелал Лео Бокерии здоровья и осуществления тех планов, которых он наметил.
Владимир Путин в своём поздравительном заявлении сказал о том, что Лео Бокерия воспитал не одно поколение талантливых врачей, внес уникальный вклад в развитие российского здравоохранения и отечественной школы кардиологии, посвятил свою жизнь благородной и важной цели.
Президент России добавил, что Лео Бокерии за душевное тепло, внимательное отношение и высококвалифицированную помощь благодарны тысячи пациентов. Путин поблагодарил Бокерию за активное участие в реализации социально значимых и востребованных проектов, а также за плодотворную общественную деятельность.
Путин пожелал Лео Бокерии здоровья и осуществления тех планов, которых он наметил.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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