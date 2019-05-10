ИА «Ореанда-Новости». Президент США Дональд Трамп раскритиковал политику официального Берлина. Трамп возмутился нежеланием Германии увеличить затраты на оборонные нужды до 2% ВВП, как это следовало из обязательств страны в Североатлантическом Альянсе. По словам американского лидера, ежемесячно страна платит РФ миллиарды долларов за возведение трубопровода «Северный поток-2». И эти деньги идут, в том числе, на производство новых видов оружия в РФ.

С этим заявлением Трамп выступил 9 мая. В речи президента США говорилось о том, что Америка обеспечивает защиту Германии. Но её участие в совместных экономических проектах с Россией говорит о том, что Берлин неразумно расходует своих финансы. И далее Трамп сделал акцент на взаимоотношениях США и России. Он отметил, что не считает РФ враждебной страной. Дональд Трамп продолжил, что у него, как у президента, есть большое желание развивать отношения и с Москвой, и с Пекином. По его словам, только глупцы будут пренебрегать возможностями такого геополитического союзничества.

Накануне госсекретарь США Майкл Помпео обрушился с критикой на проект газопровода «Северный поток-2». По его словам, когда строительство объекта закончится, ЕС попадёт в экономическую и стратегическую зависимость от Кремля.