ИА «Ореанда-Новости» Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае, если условия договорённости между Анкарой и Вашингтоном не будут выполнены, вооружённые силы возобновят проведение военной операции «Источник мира» на северо-восточных территориях Сирии.

Политик напомнил, что, в соответствии с достигнутыми договорённостями, террористы (каковыми турецкие власти считают «Отряды народной самообороны») должны освободить зону безопасности в течение 120 часов с начала перемирия. «Сегодня второй день. Во вторник вечером срок заканчивается, – заявил Эрдоган. – Если договорённость не будет выполнена, по истечении 120 часов мы продолжим операцию и продолжим сносить террористам головы».

Вашингтон считает «Отряды народной самообороны» союзниками в борьбе с террористами и ранее оказывал им всестороннюю поддержку.