ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия будет «отвечать жёстко и в соответствии с ситуацией» на обстрелы со стороны боевиков в Донбассе. При этом глава государства отметил, что на дипломатическом уровне Киев намерен настаивать на прекращении огня в зоне конфликта.

Ранее поступила информация о том, что в результате обстрелов в ночь на 7 июня два представителя силовых служб были убиты, восемь – ранены.

Зеленский назвал обстрелы попыткой в очередной раз сорвать переговоры о прекращении огня. «Кто бы ни отдал приказ, Вооружённые силы Украины будут отвечать жёстко и в соответствии с ситуацией», – подчеркнул украинский лидер. Он сказал, что подобные атаки грубо нарушают положения минских соглашений. Президент Украины также выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил за мужество и стойкость военных, на которых напали.