ИА «Ореанда-Новости». Президент Владимир Путин заявил, что сегодня нет нужды в проведении досрочных выборов в Госдуму, если россияне на всенародном голосовании одобрят изменения в Конституцию, пишет «Интерфакс».



Путин отметил, что, если россияне проголосую за передачу части полномочий президента Госдуме и Совету Федерации, то эти изменения должны вступить в силу сразу же после опубликования.



Таким образом, Дума получит новые полномочия немедленно. «Мы с вами сделаем ещё много полезного до 2024 года, а там видно будет», - отметил он.



Он подчеркнул, что если граждане 22 апреля придут на участки и проголосуют за принятие поправок, то таким образом они подтвердят новые полномочия Госдумы.