Информация была сформирована после заявления Роспотребнадзора об опасности использования банкнот.Таким образом, бумага, используемая для изготовления денежных купюр, не является идеальной средой для размножения вирусов. А люди, использующие российские купюры, защищены от бактерий. Также в «Гознаке» сказали, что антисептик позволяет банкнотам быть более долговечными.Стоит отметить, что на некоторые купюры «Гознак» наносит лаковое покрытия, чтобы исключить загрязнение банкнот.