26.12.2019, 21:47
При изготовлении денежных купюр используют антисептик
ИА «Ореанда-Новости». «Гознак» сказал, что при изготовлении денежных купюр используется специальное антисептическое средство, сообщает издательство «Российская газета».
Информация была сформирована после заявления Роспотребнадзора об опасности использования банкнот. Пресс-служба «Гознака» указала на применение специального препарата, который эффективно воздействует на разные бактерии, грибы и вирусы, а также на насекомых. Таким образом, бумага, используемая для изготовления денежных купюр, не является идеальной средой для размножения вирусов. А люди, использующие российские купюры, защищены от бактерий. Также в «Гознаке» сказали, что антисептик позволяет банкнотам быть более долговечными.
Стоит отметить, что на некоторые купюры «Гознак» наносит лаковое покрытия, чтобы исключить загрязнение банкнот. А сильно загрязнённые и ветхие купюры подлежат уничтожению, которым занимается Центробанк.
Информация была сформирована после заявления Роспотребнадзора об опасности использования банкнот. Пресс-служба «Гознака» указала на применение специального препарата, который эффективно воздействует на разные бактерии, грибы и вирусы, а также на насекомых. Таким образом, бумага, используемая для изготовления денежных купюр, не является идеальной средой для размножения вирусов. А люди, использующие российские купюры, защищены от бактерий. Также в «Гознаке» сказали, что антисептик позволяет банкнотам быть более долговечными.
Стоит отметить, что на некоторые купюры «Гознак» наносит лаковое покрытия, чтобы исключить загрязнение банкнот. А сильно загрязнённые и ветхие купюры подлежат уничтожению, которым занимается Центробанк.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии