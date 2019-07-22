ИА «Ореанда-Новости». В Хабаровском крае в палаточном городке на горнолыжном курорте «Холдоми» произошел пожар, пишет «Интерфакс».

Сообщается, что из-за пожара пострадали трое детей, один погиб. У остальных ожоги и отравление продуктами горения. В МЧС отмечают, что всего в лагере было 189 детей.

Сообщение о возгорании поступило около 13:37 по московскому времени. Когда приехали первые пожарные, уже сгорели 20 из 26 палаток.