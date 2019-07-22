22.07.2019, 22:36
При пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае погиб ребёнок
ИА «Ореанда-Новости». В Хабаровском крае в палаточном городке на горнолыжном курорте «Холдоми» произошел пожар, пишет «Интерфакс».
Сообщается, что из-за пожара пострадали трое детей, один погиб. У остальных ожоги и отравление продуктами горения. В МЧС отмечают, что всего в лагере было 189 детей.
Сообщение о возгорании поступило около 13:37 по московскому времени. Когда приехали первые пожарные, уже сгорели 20 из 26 палаток.
Сообщается, что из-за пожара пострадали трое детей, один погиб. У остальных ожоги и отравление продуктами горения. В МЧС отмечают, что всего в лагере было 189 детей.
Сообщение о возгорании поступило около 13:37 по московскому времени. Когда приехали первые пожарные, уже сгорели 20 из 26 палаток.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии