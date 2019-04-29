ИА «Ореанда-Новости». В Челябинске произошла коммунальная авария 16 апреля: без воды остались 705 жителей жилых домов, пять человек получили ожоги. Региональная прокуратура завершила проверку и установила, что причиной ЧП стала наружная коррозия трубопровода, сообщил в ведомстве.

Авария случилась во время плановых испытаний. Как сообщала пресс-служба губернатора области, ожоги получили 5 человек из них трое от госпитализации отказались, двоих госпитализировали в областной ожоговый центр.

По данным прокуратуры, «УСТЭК-Челябинск» не в полной мере обеспечило надлежащее состояние данного участка тепловых сетей, генеральному директору внесено представление об устранении нарушений, местным жителям сделают перерасчёт платы за теплоснабжение и горячее водоснабжение.