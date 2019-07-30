ИА «Ореанда-Новости» Прокуратура Хабаровского края полагает, что причиной пожара в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском, унёсшего жизни четырёх детей, могли стать нагреватели. Об этом передаёт «Утро с губернией» со ссылкой на представителей региональной прокуратуры.

После трагедии прокуратура инициировала проверку, в ходе которой были выявлены серьёзные нарушения. Как отметили в ведомстве, причиной возгорания могли стать нагреватели, которые выдали детям, так как из-за дождей в лагере было холодно.