ИА «Ореанда-Новости». На данный момент известно о том, что представители партии «Единая Россия» на губернаторских выборах потерпели неудачу в трёх регионах (существует вероятность поражения и на выборах в Приморском крае – состав участников пока официально не был разглашён). Однако нельзя думать, будто это означает победу оппозиции – ни одна из прочих популярных партий таковой не является. Итоги выборов – это глас народа, который здесь и сейчас ждёт перемен, а также того, что губернаторы не станут стараться понравиться политической верхушке правящей партии, а действительно начнут работать на благо региона и людей, живущих в нём.

Выборы 2018, и правда, можно назвать запоминающимися – в последний раз действующие губернаторы от партии власти проигрывали лишь однажды три года назад в Иркутской области, где симпатии традиционно были на стороне коммунистической партии. Велика вероятность того, что новая пенсионная реформа наложила свой отпечаток на выбор граждан и привела к тому, что сразу несколько регионов повторили исторический момент 2015 года. А в Приморье так и вовсе впервые с 90-х годов пришлось отменять результаты второго тура выборов.

Всем и каждому ясно, что кардинальных перемен в экономике и крутых виражей в политическом курсе ждать не придётся – у губернаторов отсутствуют необходимые для этого полномочия и возможности. «Оппозиционеры» давно понимают, что такие глобальные решения принимаются не на региональном уровне, а на федеральном, да и сама основа за годы совместной партийной работы в Государственной Думе стала практически аналогичной и расходится лишь по некоторым не фундаментальным позициям.

И никогда не стоит забывать, что пост губернатора – не путёвка в дальнейшую карьеру на федеральном уровне, а ежедневна, рутинная и кропотливая работа, никакой партийной принадлежностью профессиональную непригодность уже не прикрыть и народ не обмануть.

В первую очередь через результаты выборов люди высказались, что партийная принадлежность интересует их в последнюю очередь – неважно, за кого ты, единственное, что по-настоящему важно - нормальные дороги, школы, больницы, рабочие места и вообще возможность сводить концы с концами. Так что новым губернаторам предстоит много работы.