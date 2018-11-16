ИА «Ореанда-Новости». Олег Кожемяко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края, на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым попросил включить Приморье в пилотный проект по обеспечению лекарствами детей. На этой же встрече региону выделили полтора миллиарда рублей из резервного фонда на закупку медицинского оборудования, ремонт стадиона и другие социально-экономические нужды.

В пятницу, 16 ноября, во Владивостоке состоялась встреча председателя правительства Дмитрия Медведева с врио руководителя Приморского края Олегом Кожемяко. На встречу премьер-министр «привёз» Приморью дотацию государства из резервного фонда: 660 миллионов рублей на закупку медицинского оборудования и 850 миллионов для решения социально-экономических задач. Премьер-министр отметил, что в обязательном порядке часть этих денег должна пойти на ремонт стадиона "Авангард" во Владивостоке. Медведев попросил Кожемяко обеспечить контроль за надлежащим расходованием этих средств, передаёт ТАСС.

На встрече Кожемяко в свою очередь попросил Медведева включить Приморье в пилотный проект правительства по обеспечению лекарствами детей. Медведев в ответ на это предложил врио губернатора подготовить необходимые документы для участия в проекте.

На пресс-конференции после окончания встречи Кожемяко пояснил журналистам, что участие в пилотном проекте предполагает изменение формы обеспечения лекарственными препаратами детей на территории края: лекарства будут получать бесплатно в аптеках те, кто в них нуждается. Кожемяко отметил, что участие в проекте позволит значительно улучшить обеспечение детей необходимыми препаратами.

– После принятия ряда законов мы перешли на монетизацию, когда граждане получали среднюю стоимость, около 800 рублей, на лекарственное обеспечение и не всегда могли [лекарства] приобрести, – сказал он.

Напомним, Центризбирком признал недействительными итоги губернаторских выборов в Приморье в сентябре. Врио главы региона назначен Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он заявил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца. В начале октября депутаты законодательного собрания Приморья приняли закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора региона.