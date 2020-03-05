ИА «Ореанда-Новости». В заключительном чтении был принят закон о праве на получение негосударственной пенсии с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

В третьем, заключительном чтении, Госдумой был принят закон о негосударственной пенсии. Основные изменения коснулись возраста, устанавливаемого для получения права на пенсию, порядка и условий её получения.



Люди, работающие по договорам в рамках добровольного пенсионного страхования, смогут выйти на пенсии в 55 и 60 лет. Законопроект был разработан инициативной группой депутатов. Возглавил комиссию председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Принятый до этого закон не позволял выйти на негосударственную пенсию раньше 60 лет женщинам и 65 – мужчинам. Отсюда наблюдалось резкое снижение обращений в негосударственные пенсионные фонды. Сейчас же возраст в 55 и в 60 лет будет возвращён. Планируется, что объём обращений вновь повысится.

Кроме того, будет уточнён список пенсионных оснований, совершенно точно исключат условие о наличии страхового стажа. Также будет изменён порядок обращения за негосударственной пенсией.



Когда закон вступит в силу пока не уточняется. С полным текстом можно будет ознакомиться в ближайшее время на официальном сайте Госдумы.