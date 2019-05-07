Отмечается, что фермер получил в апреле стадо баранов от мечети "Аль-Марджани". Он должен был их откормить для религиозного праздника. Однако потом заказчики заявили, что бараны плохо откормлены и обратились в суд.Суд постановил взыскать с фермера 6,5 миллионов рублей. Таким образом, приставам пришлось арестовать стало из 500 баранов. Животных оставили на ответственное хранение в хозяйстве. Фермер позже продал стадо, деньги от продажи пошли на возмещение ущерба.