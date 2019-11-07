ИА «Ореанда-Новости». Судебные приставы хотят взыскать с актёра Леонида Ярмольника 833 тысячи рублей, пишет РИА Новости.



Сам актёр называет это «очередным этапом дела» об аварии, в которой пострадал автомобиль ФСО.



ДТП произошло в 2016 году. Виновником аварии был актёр. Среди пострадавших машин был автомобиль ФСО. Повреждения машины оценили в 1,2 миллиона рублей, однако Ярмольник с суммой ущерба не согласился. Он подал в суд, который сначала обязал его выплатить 432 тысячи рублей, но апелляция эту сумму удвоила.