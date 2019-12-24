ИА «Ореанда-Новости». Приставы открыли исполнительное производство против телеведущей Ольги Бузовой, пишут «Известия».



Дело в том, что у Бузовой образовалась задолженность за коммунальные платежи. Так, за ней висит долг в 11 тысяч рублей за квартиру в Петербурге.



Ранее в СМИ появилась информация, что отец телеведущей Игорь Бузов имеет задолженность перед налоговой службой в размере 35 тысяч рублей и уже четыре года её не выплачивает.