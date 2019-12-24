24.12.2019, 13:41
Приставы начали разыскивать Бузову из-за долгов за коммуналку
ИА «Ореанда-Новости». Приставы открыли исполнительное производство против телеведущей Ольги Бузовой, пишут «Известия».
Дело в том, что у Бузовой образовалась задолженность за коммунальные платежи. Так, за ней висит долг в 11 тысяч рублей за квартиру в Петербурге.
Ранее в СМИ появилась информация, что отец телеведущей Игорь Бузов имеет задолженность перед налоговой службой в размере 35 тысяч рублей и уже четыре года её не выплачивает.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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