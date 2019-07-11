ИА «Ореанда-Новости» Судебные приставы отыскали мужчину, который несколько лет уклонялся от уплаты алиментов, на его свадьбе в дорогом ресторане в Чите. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСИН по Забайкальскому краю.

Отмечается, что сумма долга по алиментам составила более 700 тыс. рублей. При этом некоторое время 32-летний должник отбывал наказание в исправительном учреждении, по месту регистрации после освобождения он не проживал. Отыскать неплательщика удалось благодаря посту в соцсетях, где мужчина написал о скорой свадьбе и упомянул место, где пройдёт торжество.

Приставы явились на церемонию, где и встретились с должником. На следующий день мужчина был обязан явиться в отдел судебных приставов и начать выплачивать задолженность.